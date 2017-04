Derbit e të dielës në Europë

Me fundin e kampionateve që po afron, cdo përballje direkte shndërrohet në një betejë të rëndësishme për objektiva aq më tepër kur kjo e dielë vendos përballë emra të rëndësishëm në kampionatet elitarë por propozon gjithashtu dhe dy prej derbeve më të mëdha në kontinent. Një shprehje e vjetër thotë, të gjithë rrugët cojnë në Romë dhe që në mesditë, në mos rrugët vëmendja shkon padyshim në qytetin e përjetshëm për derbin e kryeqytetit Italian por dhe përballjen më të nxehtë në Serie A mes Romës dhe Lazio që është dhe një sfidë direkte për zonën Champions. Bardhëkaltërit kanë patur një ecuri të mirë përballë verdhekuqve në përballjet e Kupës, por në kampionat fitorja mungon që prej vitit 2011 për Lazion, me Romën që ka qenë dominuese absolute e derbit, aq sa dhe në fazën e parë fitoi 2-0. Lazio me një humbje do të dilte praktikisht jashtë garës për zonën Champions, ndërsa për Romën një disfatë do të ishte rrezik për vendin e dytë në klasifikim që të con direkt në fazën e grupeve të këtij kompeticioni.

Sfida e orës 12:30 do të jetë dhe një mundësi e mirë dhe për Strakoshën për të treguar vlerat e tij dhe njëherë tjetër në derbi, ndërsa Roma mund të mos ketë të gatshëm për këtë përballje njeriun symbol të skuadrës, totti që më shumë nevojitej për karizmën dhe grintën e tij. Në Angli, e diela do të jetë për një prej sfidave më të nxehta të futbollit në ishull, Tottenham – Arsenal që mund të jetë tejet përcaktuese dhe për fatet e sezonit të të dyja skuadrave. Gjelat e Londrës në garë për titull duhet të fitojnë në Emirates për të patur ende shpresë për trofeun, por Arsenal që është në garë për zonën Champions e ka të qartë se kualifikimi në këtë kompeticion kalon pikërisht nga derbi. 3 derbet e fundit mes dy skuadrave janë mbyllur në barazim, por këtë herë barazimi është rezultatit që I nevojitet më pak si Arsenalit ashtu dhe Tottenhamit.

Në Francë, PSG luan gjithashtu një etapë të rëndësishme në garën për titullin, me ekipin e Emery që ndeshet në transfertë me Nicen e venditë të 3-të. Fitorja e Monaco e bën një domosdoshmëri suksesin për skuadrën e Unay Emery por nuk do të jetë e thjeshtë pasi dhe në fazën e parë skuadra nga Bregu I Kaltër mundi të marrë një barazim në kryeqytet. Në Itali, mbrëmja do të propozojë duelin mes Interit dhe Napolit, dy prej skuadrave më dëfryese të javëve të fundit, dhe pse Inter në fakt kan qenë më shumë dëfryes në koleksionimin e golave. Fakti që mbeti jashtë zonës Champions e bëri ekipin e Piolit të humbasë qetësinë dhe tashmëdhe pjesëmarrja në Europa League është bërë e vështirë, megjithatë ajo me Napolin që ndjen nga pas dhe Lacion është një sfidë që duhet fituar, për të dyja formacionet dhe jo vetëm për cështje prestigji.