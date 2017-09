Dështimet e Qeverisë Zaev

“Bombat hoqën çdo dyshim për procesin e Sopotit, pra dëshmuan se ai është rast i montuar. Edhe përkundër kësaj, të akuzuarit ende nuk kanë fituar formalisht gjyqin, megjithëse mbrohen në liri. Qeveria e re nuk ka bërë as edhe një hap të vetëm në këtë drejtim. Këtu nuk mban arsyetimi se gjykatat janë të pavarura, sepse ka një sërë hapash që ka mundur të ndërmarrë pushteti, si ofrimi vullnetar i dëshmive shtesë që thotë se i ka, ngritja urgjente e një komisioni parlamentar që do merret me çështjen e të tjera. Dyshoj se këtu problemi qëndron te inkriminimi i figurave të LSDM-së nga periudha 2002-2006, që qeveria e tanishme me çdo kusht mundohet t’i fshehë e mbrojë”, shkruan analisti Robert Nesimi në kolumnën e tij të fundit në Portalb.mk.