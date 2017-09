Deskoska: Arsimi është udhëtim i gjatë, jo garë në shtigje të shkurta

Ministrja e Arsimit dhe Shkencës Renata Trenevska Deskoska dërgoi letër deri te nxënësit dhe mësimdhënësit, në të cilën ua uron fillimin e vitit të ri shkollor, duke u dëshiruar sukses në mësim dhe punë.

“Para jush është një faqe e re nga jeta e juaj, e panjohur, por emocionuese. Po hyni në botën e shkronjave dhe numrave magjik, në botën e njohurive të reja dhe miqësi të reja. Duke i zbuluar sekretet e mësimit, do të zbuloni se shkolla është një fushë e re e madhe magjike, e cila pritet të fitohet, sepse me çdo shkallë të ngjitur do të kuptoni punë të reja dhe do të arrini suksese të reja”, u shkruan në letër ministrja Deskoska nxënësve të klasës së parë.

Nxënësit, megjithatë, i përkujton se arsimi është një nga udhëtimet e gjata, e jo garë në shtigje të shkurta.

Sipas Deskoskës, mësimdhënësit dhe profesorët e ushtrojnë profesionin më të rëndësishëm në botë, profesionin i cili i krijon të gjitha profesionet tjera.

Mbi 20.000 nxënës të klasës së parë do të ulen në bankat shkollore në vitin e ri shkollor 2017/2018, i cili me vendim të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës në vend të fillimit tradicional më 1 shtator, fillon sot. Në shkollat e mesme janë regjistruar gjithsej 17.131 nxënës. Në të dy afatet e regjistrimit në shkollat e mesme të Shkupit janë regjistruar 6.496 nxënës, ndërsa në komunat e tjera numri i të regjistruarve është 10.635./