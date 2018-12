Pasojat e çdo ligjit për amnisti janë të njëjta nga ajo e vitit 2001 dhe kjo tani, ju jeni falur, ju jeni të përjashtuar nga ndëshkimi, por kjo nuk do të thotë që ju të harroni, tha ministrja e Drejtësisë, Renata Deskoska në një intervistë për “Nezavisen”.

“Gjithmonë deri më tani, ligjet e amnistisë përmbanin përjashtimin e akteve të caktuara. Megjithatë, është një fakt që përjashtimi në ligjin e fundit është bërë në një mënyrë më specifike. Miratimi i Ligjit për Amnisti nuk është një proces i lehtë, veçanërisht pasi viktimat e drejtpërdrejta të dhunës së 27 prillit e votuan atë. Unë nuk mendoj se është e ligjshme që kjo të përfshijë vetëm deputetët. Përndryshe, pasojat e ndonjë ligji të amnistisë janë të njëjta nga ajo e vitit 2001 dhe kjo tani, ju falni, ju jeni të përjashtuar nga ndëshkimi, por kjo nuk do të thotë që ju harroni. Dhe me këto pasoja është më e rëndësishme të përballesh dhe të luftosh, me ndjenjën e padrejtësisë, me zemërim, me kujdesin e mesazhit që dërgon”, tha Deskoska.