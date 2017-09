Diaspora shqiptare në zi: Vogëlushja tetëvjeçare nga Zvicra ndërroi jetë ditën e Bajramit

Pasditen e se shtunes, ne Hunzenschëil te Zvicres, nje vozites 31-vjecar i vetures Peugeot e ka goditur nje veture me te vjeter te llojit VW. Ne te kane qene nje nene 26-vjecare kosovare me dy femijet e saj.

Gjate goditjes, vajza e saj tetevjecare ka pesuar lendime te renda dhe me helikopter eshte derguar ne spital. Me pas, te henen eshte bere publik lajmi zi: Vogelushja ka nderruar jete, shkruan „Blick“, njofton „Shtegu.com“.

Nje tragjedi e vertete per familjen: „Na goditi tere familjen. Do te qaja edhe me teper por lotet me jane harxhuar. Ishte si motra ime e vogel per mua, per cdo dite e shoqeroja nga shkolla. E doja se tepermi“, ka rrefyer me zemer te thyer, Samedi, xhaxhai i vajzes.

Perse vetura ishte prishur, ai nuk ka ndonje sqarim, por rrefen se paprtimas motori eshte ndalur dhe gruaja ishte ndalur ne korsine per raste urgjente. Ende pa zbritur nga vetura, nje veture tjeter i kishte goditur nga prapa, duke ua shkaterruar jeten.

Familja ka qene duke shkuar tek Samedi per te festuar Diten e Bajramit. „Se mbesa ime vdiq ne kete dite te shenjte, na e lehteson dhimbjen. Per ne ka nje domethenie te shenjte“, shton me tej Samedi.

Me pas ai perfundon: „Po te mos kishim mundesi ta pengonim vdekjen e saj, ne do ta kishim zgjedhe kete dite“. Te merkuren, familja ka udhetuar per ne Kosove, ku edhe do ta varrosin enegjullin e vogel.