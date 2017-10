“Die Presse”: Kosova, tani Katalonia dhe nesër Skocia; pse shqiptarët kishin të drejtë për pavarësi

Pas ngjarjeve në Spanjë secili shtron pyetjen, pse përpjekjet diverse për pavarësi në Europë duhet të vlerësohen ndryshe. E drejta e kombeve shpesh sjell kontradikta mes të drejtës për vetëvendosje të kombeve dhe principin të integritetit territorial të shteteve që nuk ka normë nëse do e ndalonte ose konfirmonte shkëputjen. Për këtë secili rast duhet të analizohet me meritat e veta, por e drejta e shkëputjes mund të vijë në shqyrtim atëherë kur një minoritet diskriminohet fundamentalisht nga shteti i tij, shkruan diplomati austriak Albert Rohan (82) për “Die Presse”.

Rasti i Kosovës

Kosova kishte status të dyfishtë si një provincë autonome e Serbisë dhe si një etnitet i Federatës Jugosllavë me të drejta të ngjashme si gjashtë republikat. Statusi federal u humb me shpërbërjen e Jugosllavisë, ndërsa autonomia e zgjeruar u shfuqizua gjatë 1989. Si reakcion shqiptarët e Kosovës në shtator 1991 organizuan referendumin për pavarësi, ku morrën pjesë 87 përqind e popullatës dhe 99 përqind votuan pozitivisht. Pakica serbë dhe qeveria e Beogradit nuk e njohën referendumin. Në vijim erdhën presione të forta kundrejt shqiptarëve dhe pas disa vitesh të kryengritjes paqësore erdhi lufta kundër supremacisë serbe.

Intervenimi ushtarak

Kjo solli intervenimin ushtarak të Serbisë 1998/99, nga e cila u arratisën 800.000 shqiptarë të Kosovës. Për ti dhënë fund degdisjes të shqiptarëve, erdhi deri te ndërhyrja ushtarake 1999 nga Komuniteti Ndërkombëtar. Administrata e Kosovës u morr në dorëzim nga misioni civil ndërkombëtar, kurse për ruajtjen e sigurisë shqetësohej KFOR. Në 2006 në kuadër të OKB filluan bisedimet përfundimtare për ti dhënë fund statusit të Kosovës dhe në bazë të kërkesës për zgjidhje të Ahtisaarit Kosova shpalli pavarësinë në 2008. Serbia refuzoi ta njohë pavarësinë e Kosovës, ndërsa Gjykata Ndërkombëtare e shpalli të vlefshme inciativën e Kosovës për vetëvendosje.

Jo urdhër për shkëputje

Asnjë nga këto ngjarje nuk prek Kataloninë. Me gjuhën, identitetin dhe historinë e saj ajo i takon rajonit “të shoqërisë historike” të Spanjës. E zhvilluar tepër ekonomikisht ajo ka një autonomi. Edhe pse nga pjesë të shoqërisë katalonjase kërkohet pavarësia, nuk duhet të trajtohet me respekt kërkesa e tyre për ndarje nga shteti spanjoll. Anketat thonë se 40 përqind e katalonjasve mbështesin shkëputjen nga Spanja dhe kjo nuk është ajo që ka dalë nga referendumi ku dalja në kutitë e votimeve ishte 42.5 përqind dhe me “po” votuan 90.9 përqind. Kjo do të thotë se vota pozitive kap 37.8 përqind. Për shkak të rrethanave kaotike kur ndodhi referendumi dhe dhuna e ushtruar e policisë spanjolle, vështirë se mund të përmbajë katalonjasit. Por edhe urdhri për shkëputje mund të kishte pasoja katrastrofike politike dhe ekonomike për rajonin e ndarë. Është e nevojshme të vije deri te deeskalimi i emocioneve të të dyja palëve. Udhëheqësia e Katalonisë duhet ta marrë parasysh se shkëpuetja e saj legale duhet të ndodhë përmes ndryshimit të Kushtetutës spanjolle. Kjo do ndodhë vetëm përmes vendimit të parlamentit madrilen dhe një refenrendumi në gjithë Spanjën.

Qeveria spanjolle që deri tani ka anashkaluar çdo sensibilitet të qëndrimeve katalonjase, duhet ta zgjedh problemin jo përmes drejtësisë dhe policisë, por mes zgjidhjes politike. Spanja duhet t’u jap rajoneve një propozim gjithëpërfshirës për një reformë shtetërore në kuptimin federal dhe kështu të tendencat separatiste. BE duhet ti jap fund neutralitetit dhe ti ftojë të dyja palët për dialog.

A do vijë një fillim i ri?

Skocia është gjithashtu pjesë e një shteti ligjor demokratik. Ajo ka një masë të autonomisë, megjithatë një pjesë e popullsisë kërkon pavarësinë edhe atje. Prap se prap, Skocia në bashkëpunim me qeverinë britanike organizoi një referendum për pavarësi ku rreth 55 përqind votuan kundër. Pas Brexit, përsëri një pjesë e skocezëve kanë kërkuar ripërsëritjen e referendumit. Kjo pritet të shihet nëse do ketë një fillim të ri.