Dieta japoneze që humbisni 7 kilogramë

Gjatë kësaj diete dyjavore mund të llogarisni në humbjen e deri shtatë kilogramëve. Dy-tri ditët e para mund të jenë të vështira, por pastaj çdo gjë shkon shumë lehtë.

Mund ta mbani në çfarëdo stine, sepse ushqimet e përfshira në këtë dietë janë në dispozicion gjatë tërë vitit.

Dieta ka dy cikle, respektivisht çdo ditë përsëritet pas një periudhe të caktuar – në kllapa mund të shihni kur duhet të përsërisni menynë.

Dita e parë (dita e 13-të)

Mëngjesi: kafe e zezë;

Dreka: dy vezë të ziera mirë, sallatë nga lakra e zierë me vaj bimor, një gotë lëngu domatesh pa kripë;

Darka: peshk nga skara ose i zier.

Dita e dytë (dita e 11-të)

Mëngjesi: kafe e zezë, një copë bukë e zezë;

Dreka: peshk nga skara ose i zier. Sallatë perimesh ose lakre;

Darka: 200 g mish lope i zier, një gotë jogurt;

Dita e tretë (dita e 8-të)

Mëngjesi: kafe e zezë, bukë e thekur (nga buka e zezë);

Dreka: një kungull i njomë i madh i pjekur, mollë;

Darka: 2 vezë të ziera shumë, 200 g mish lope i zier, sallatë nga lakra e freskët me vaj bimor.

Dita e katërt (dita e 9-të)

Mëngjesi: kafe e zezë;

Dreka: vezë të ziera mesatarisht, 2 karota të mëdha të ziera me vaj bimor, 15 gramë djathë i fortë;

Darka: pemë.

Dita e pestë (dita e 10-të)

Mëngjesi: karotë e freskët me lëng limoni;

Dreka: një peshk i madh i zier ose i pjekur, një gotë lëng domateje pa kripë;

Darka: pemë.

Dita e gjashtë (dita e 14-të)

Mëngjesi: kafe e zezë;

Dreka: gjysmë pule e zier, sallatë lakre ose karotë me vaj bimor;

Darka: 2 vezë të ziera, sallatë perimesh.

Dita e shtatë (dita e 12-të)

Mëngjesi: çaj pa sheqer;

Dreka: 200 g mish lope i zier, pemë;

Darka: zgjidhni darkën nga cilado ditë, përveç ditës së tretë.

Të dhëna shtesë:

– Me këtë dietë është e obligueshme shëtitja të paktën 30 minuta në ditë.

– Gjatë ditës duheni të pini një litër ujë me pak gaz me lëngun e një limoni, më së miri kur ndieni etje, e jo gjatë kohës së shujtës.