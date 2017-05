Digat e Likovës të ngulfatura, mbeturinat rrezikojnë shëndetin e kumanovarëve (VIDEO)

Diga e Liqenit në Komunën e Likovës dhe ajo e Gllazhnës tani e sa vite janë lënë pas dore. Këtë e tregojnë edhe pamjet që filmoi kamera e TV21, ku shihen mbeturinat e hedhura në ujë. Që problemi të jetë edhe më alarmant, derisa dy digat e Likovës po ndoten në mënyrë të papërgjegjshme, nga të njëjtat furnizohet me ujë qyteti i Kumanovës dhe fshatrat përreth.

Jemi në pendën e Gllaznjes të Komunës së Likovës. Për këtë vit niveli i ujit ka arritur në 88 metra thellësi. Ndonëse kjo paraqet bukuri natyrore për këtë vend, ajo po shkatërrohet me hedhjen e mbeturinave.

Këto dy diga mirëmbahen nga 6 persona. Ismail Iseni njëri prej mirëmbajtësve të pendës së Gllazhës thotë se e pastrojnë çdo javë, mirëpo sipas tij nuk janë kompetent për ti parandaluar vizitorët dhe peshkatarët për të mbajtur disiplinë në natyrë.

“Bërllokun e bëjnë peshkatarët. Vijnë këtu për peshkim kurse shishet e tyre i hedhin ngado. Kemi lajmëruar por nuk merret ndonjë përgjegjësi sepse vijnë prej qytete të tjera. Me këtë ujë furnizohet Kumanova dhe fshatrat si Mateçi, Orizar e Sllupçan”, Ismail Iseni, mirëmbajtës i pendës Gllazhnje.

Ai thotë se gjatë fundjavave familjet që dalin për rekreacion nuk i marrin mbeturinat e veta, kështu që vendi dal-ngadalë mund të shndërrohet në një deponi të vërtetë.

Nga Komuna e Likovës, fajin ua hedhin qytetarëve të papërgjegjshëm. Inspektorati komunal është i njoftuar me këtë problematikë, nga ku theksojnë se do të gjejnë zgjidhje por nuk saktësojnë se kur do të intervenojnë për të zhdukur këtë dukuri, sa neveritëse, aq edhe të rrezikshme për shëndetin e banorëve.