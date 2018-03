Dimovski: Gati interpelanca për Xhaferin

Në një intervistë për gazetën “Vecer”, përcjell Fol deputeti nga VMRO-DPMNE, Ilija Dimovski, foli për miratimin e Ligjit për përdorimin e gjuhëve.

Atë ditë kjo procedurë ishte tërësisht jashtë normave ligjore. Kryetari i Kuvendit u paralajmërua nga unë për fjalim procedural në të gjitha aspektet ligjore, por megjithatë ai vendosi të vendosë agjendën e partisë për BDI-në, e jo të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë. Për fat të keq, LDSM e miratoi atë dhe e pranoi atë dhe e mbështeti atë. Janë shkelur të paktën katër nene të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, nene të ligjit të Kuvendit janë shkelur, Rregullat që praktikisht nuk kufizohen me rendin juridik në Republikën e Maqedonisë nuk lejohen. Deri më tani, në Kuvend ka pasur ngjarje të ndryshme dhe situata, por përdhunimi i tillë i drejtësisë dhe Rregullorja e Punës nuk janë vërejtur deri tani. Prandaj, ky ligj mund të konsiderohet si i parakohshëm dhe Interpelacioni i Talat Xhaferit tashmë është gati. Nuk duhet lejuar në shtet që të miratojë rregullore ligjore në këtë mënyrë. Ata po thonë se reformat varen nga ajo, them nëse reformat varen nga ajo, atëherë nuk do të shohim asgjë nga reformat e tilla. Të gjitha mjetet juridike janë në dispozicion për të luftuar këtë dhunë ligjore në Parlament. Pra ky mandat filloi, për fat të keq, kështu që vazhdon. Për momentin, në Kuvend nuk ka kushte që të kthehemi dhe të vazhdojmë angazhimet tona si deputetë dhe të veprojmë në interes të qytetarëve në Republikën e Maqedonisë. E tërë procedura e ligjit për gjuhët ishte absolutisht e kundërta e Rregullores së Punës së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në disa segmente. Flamuri i Bashkimit Evropian u vendos gabimisht. Për shkak se nuk ka rregullore evropiane me të cilën ky ligj duhet harmonizuar. Ai që e dërgoi këtë ligj me flamurin evropian shkeli procedurat. Por ai që e lejoi një ligj të tillë të jetë në procedurë, që është z. Xhaferi gjithashtu ka shkelur Rregulloren e Punës. Ndryshoi vendimin mbi formimin e trupave punues të Kuvendit, ky ligj është caktuar si kompetencë e Komisionit për Çështje Evropiane, ku Artan Grupi supozohet të jetë në komision për sistemin politik. Asnjë dëgjim publik nuk është lejuar në organizimin e Kuvendit, nga të gjithë përfaqësuesit e shumicës në pushtet. Gjatë shqyrtimit të dytë, kur VMRO-DPMNE kishte 83 amendamentet thelbësore Artan Grubi si kryetar i komitetit të mbështetur nga disa deputetë të tjerë të BDI bllokoi mundësinë që Komisioni të vendosë për çdo amendament. Gjatë debatit, z. Artan Grubi nuk ka lejuar ndonjë diskutim mbi ndonjë ndryshim. Në një farë mënyre unë e kuptoj z. Talat Xhaferi, edhe pse ka bërë një shkelje klasike të Rregullores së Punës, mendoj se ai mendon se po udhëheq një betejë mitologjike së bashku me deputetët e partisë së tij, por unë nuk mund t’i kuptoj deputetët e LSDM-së. Mendoj se disa nga deputetët e LSDM-së janë të vetëdijshëm se procedura është jashtë kuptimit të mirë dhe se vetë ligji është jashtë Kushtetutës – thotë Dimovski, informon Fol.

Ai gjithashtu komentoi protestat para shtëpive të deputetëve të LSDM-së.

Ne kemi biseduar personalisht me deputetët e LSDM-së para miratimit të ligjit për gjuhët dhe theksuam se procedurat që po hyjnë janë jashtë Rregullores së Punës dhe se ato nuk shkojnë në interes të qytetarëve apo partisë së tyre politike, por për fat të keq ata vendosën të jenë memecë të bindur ndaj partisë së tyre. Më vjen keq që Parlamenti duhet të ofrojë kushte për deputetët që të bëjnë punën e tyre, por shteti duhet të kujdeset për të gjithë deputetët në mënyrë të barabartë. Ajo që ne shohim, kur LDSM ishte në pushtet është një përndjekje klasike kundër deputetëve të VMRO-DPMNE-së dhe unë mendoj se këtë herë do të jetë mirë të kuptohet se Parlamenti të ketë shummicë të pavarur dhe varur në funksion, deputetët duhet të mos lejojn të varen nga vendimet politike të qeverisë për të funksionuar në përputhje me bindjet e tyre. I mirëpres vendimet e deputetëve që vendosën të kundërshtojnë dhe nuk votuan për këtë projekt-ligj. Kjo është drejtimi në të cilin duhet të lëvizë populli maqedonas – thotë Dimovski./Fol/