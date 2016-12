Nazif Zejnullahu

Do të ketë edhe një takim “me Ali Ahmetin”? Jo, do të ketë edhe më shumë.

Ai, nga viti 2001/2002 është “çelësambajtës” i shqiptarëve të Maqedonisë.

“Dera” i ka thënë: me një çelës “shqiptar”, pas referendumit-plebishitit të vitit 2001, më mirë ruhet unitarizmi maqedonas… Një rifreskim për Ali Ahmetin ky takimi në HAP!

Dimri është i gjatë me marksistë-leninistët…