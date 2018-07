Arijan Ademi edhe në sezonin e ri do të vazhdojë të mbajë veshur fanellën e Dinamo Zagreb. Klubi kroat ka vendosur të refuzojë ofertën e skuadrës franceze Lille për reprezentuesin e Maqedonisë. Lille ofroi pesë milion euro për shqiptarin e kampionëve të Kroacisë, por Dinamo nuk e ka pranuar. Mediat kroate informojnë se Dinamo ndërpreu të gjitha bisedimet me klubet e interesuara, pasi Ademi do të qëndroj gjatë kohë në klub, madje të firmos kontratë jetësore me të kaltrit.

