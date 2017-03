Diplomaci evropiane ku je ?

EJUP BERISHA

Ka kohë që herë pas here unë e marr guximin dhe e kritikoj politikën e jashtme të BE-së. Dikush e di që do të më komentoj se vallë kush jam unë që ta kritikoj politikën e jashtme të BE-së dhe pse e bëj një gjë të tillë. Do të përgjigjem menjëherë se këtë nuk e bëj me ndonjë tendencë të keqe por e bëj me qëllimet më fisnike miqësore. Vlerësoj se politika e jashtme Evropiane nuk është sa duhet prezente në skenën ndërkombëtare pasi që nuk është edhe aq aktive e me këtë ajo është bërë më e padukshme por edhe joefikase. Efikasiteti i një fenomeni apo aktiviteti duket gjatë aplikimit të tij në praktikë. Atëherë kur politika e jashtme Evropiane ishte më aktive e më e konsoliduar kishim efikasitet më të madh të politikës së jashtme të saj prandaj ajo ishte më e dukshme Sot nuk e kemi këtë gjë prandaj kamë përshtypjen se evropianëve nuk po u dëgjohet zëri në asnjë çështje të rëndësishme që i përket politikës ndërkombëtare. Një politikë duhet të jetë jo vetëm prezente në ambientin politik por edhe të veprojë dhe mendoj se ajo duhet të veprojë me qëllim që të jetë e dukshme . Politika e jashtme Evropiane ka kohë që nuk e ka dëshmuar efikasitetin e saj jo vetëm në Ballkan por edhe më gjerë në skenën ndërkombëtare. Themë se Politika e jashtme Evropiane e nivelit më të lartë duhet të jetë më prezente në arenën ndërkombëtare për të dëshmuar se ekziston se është e aftë ta imponoj vullnetin e saj se dëshiron ti promovoj parimet e qeverisjes së mirë si dhe standardet e demokracisë së mirëfilltë edhe jashtë kufijve të saj politik. Të veprosh do të thotë jo vetëm të tentosh të ndryshosh gjendjet aktuale politikë por të kontribuosh në mënyrë që ti ndryshosh me të vërtetë dhe më me efikasitet ato gjendje Efikasiteti do të thotë se ti me të vërtetë ke arritur sukses të bësh diçka në politikë. Kohëve të fundit politika Evropiane duhet të jetë më prezente në Ballkan për të parandaluar realizimin e skenarëve të errëta për destabilizimin serioz të gjendjes së sigurisë në shtet e rajonit të Ballkanit duke përfshi këtu edhe Republikën e Maqedoninë. Vendi ndodhet në krizën më të madhe politike dhe nevojitet angazhimi i Diplomacisë Evropiane për daljen e Maqedonisë nga kriza më të madhe që nga pavarësimi. i saj para 26 viteve e deri më sot. Kjo krizë ka gjasa të eskalojë në ndonjë konflikt të armatosur me pasoja katastrofike jo vetëm për vendin por edhe më gjërë në rajon. Diplomacia Evropiane duhet të veprojë konkretisht e jo vetëm verbalisht të kërkojë nga palët që të arrijnë marrëveshje konkrete për formimin e Qeverisë së re. Të bëj me dije se kërcënimet për deatabilizim. dhe për luftë janë të patolerueshme dhe të papranueshme pavarësisht se nga cila palë vijnë ato. Diplomacia Europjane duhet ti bashkëngjitet asaj Amerikane me qëllim. që të veprojnë bashkërisht në përpjekjet për stabilizmin jo. vetëm të Maqedonisë por edhe më gjerë të rajonit sepse ora e bombës së konfliktit ka filluar të lëviz ka momenti kur do të shpërthejë. Diplomacia Europjane duhet ti bashkëngjitet asaj Amerikane për ti shërbyer asaj si logjistikë kësaj për aksionet konkrete dhe të qëlluara që i ndërmerr makineria e madhe amerikane. Tregues i veprimit efikas të diplomacive Evropiane dhe Amerikane është veprimi i përbashkët i tyre me rastin e Kosovës. Kur ky shtet ndodhej nën okupimin Serb. Më këtë rast bashkimi i mjeteve, metodave,forcave dhe veprimeve krijuan kushte për çlirimin e Kosovës nga okupatori serb dhe shpalljen e Pavarësisë së Kosovës.