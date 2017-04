Diplomati i Millosheviqit: Asnjë qeveri e Serbisë s’guxon ta njohë Kosovën

Perspektiva e anëtarësimit të Serbisë në Bashkimin Europian ndërthuret me çështjen e Kosovës, ka thënë ish –shefi i diplomacisë së ish- Jugosllavisë, Vlladislav Jovanoviq.

Ai ka shtuar se asnjë qeveri e Serbisë nuk do të duhej ta njihte pavarësinë e Kosovës.

Jovanoviq, siç raporton FoNet, ka thënë se Europa Perëndimore është faktor i rëndësishëm për Serbinë, për shkak të presioneve konstante për njohjen e Kosovës.

“Duan të na dërgojnë të etshëm nëpër ujë e këtë asnjë Qeveri nuk guxon ta bëjë. Duan të na krahasojnë me Gjermaninë Lindore dhe me njohjen në Kombet e Bashkuara, ashtu që ne dhe Kosova të bëhemi përnjëherë anëtarë të BE-së, që do të thotë njohje e ndërsjellë”, ka thënë Jovanoviq.