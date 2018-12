Me 20.12.2018 është lajmëruar në polici se në garazhin me kate “Kongresi i Selanikut”, ku gjendet një klub nate, me 19.12.2018 rreth orës 23.00 disa persona nën ndikimin e alkoolit e kanë prishur rendin publik, për shkak të së cilës nuk iu është lejuar që të futen në klubin e natës ku kanë nisur që të gjuajnë me shishe dhe gota ndaj të punësuarve të sigurimit të objektit.

Po ndërmerren masa për zbardhjen e tërësishme të rastit.