Disa të dhëna për Koço Angjushev, zëvendëskryeministër i ri i Maqedonisë

Zv.kryeministri i ri për ekonomi, Koço Angjushev, ka qenë përfshirë në listën e vitit 2013 të ”Forbes” për personat më të pasur të Maqedonisë, në tregtinë me energji elektrike.

Ai është profesor ordinar në Fakultetin e maqinerisë në Shkup, pronar o grupacionit ”Feroinvest” dhe themelues i grupacionit ”Brako”.

Firma e re e tij është përfshirë konzorciumin që do të merret me ndërtimin e hidrocentraleve të vogla në rajonin e Kriva Pallankës. Pronarë i konzorciumit është një afarist ballkanik anonim, me xhirollogari në Belize, që njihet si parajsë tatimesh.

Në vitin 2016, Angjushev e ka themeluar Fondacionin Angjushev që jep bursa studimi për shkencëtarë të rinj.