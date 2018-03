Disiplina dhe puna, bëjnë të suksesshme çdo shkollë drejt arsimit të mirëfilltë

Nermine Rustemi

Shkolla e mesme në Republikën e Maqedonisë është obligative. Dhe, duke pasur parasysh se arsim i mirëfilltë është një ndër shtyllat kryesore të ndërtimit të personit dhe karakterit të brendshëm në një të ardhme te suksesshme, insititucionet kompetente, por edhe vet bartësit e institucioneve dhe protagonistët tjerë duhet të punojnë që maksimalisht t’u dalin në ndihmë brezave të rinj.

Për shumë familje dhe nxënës zgjedhja e një shkollë të mesme është sa e rëndësishme po aq edhe delikate. Kërkesat janë të shumta. Ambient të mirë dhe të sigurt? Mësues të aftë? Disiplinë? Por sa është e mundur që të gjenden të gjitha këto në shkollat e mesme shqiptare në Qytetin e Shkupit. Redaksia jonë ka vizituar Sh.M.Q.SH ‘SARAJ’’ – Shkup. Kemi të bëjmë me një shkollë të re. Shkolla ka dy vjet që është themeluar. Numëron 408 nxënësve te rregullt në 12 paralele, prej të cilave 8 në drejtimin gjimnazor dhe 4 të drejtimit profesional kryesisht në ekonomi edhe atë me profilin teknik të ekonomisë.

Nezrane Rustemi, ndihmës drejtor dhe profesoreshë e biologjisë veçon se si përparësi e kësaj shkolle është lokacioni, pasi që shkolla gjendet në një hapësirë rrethuese të qetë, që është e rëndësishme për zhvillimin e orëve mësimore dhe koncentrimin e nxënësve.

“Kuadri i profesorëve të punësuar në këtë shkollë janë staf adekuat dhe profesionist në zhvillimin e profesionit të tyre. Aktivitetet që shënon shkolla janë të karakterit kombëtar, kulturor-artistik dhe aktivitete të lira. Vizita institucioneve shtetërore, fakulteteve, ndërmarrjeve të ndryshme që shkollës i mundësojnë promovim sa më të mirë, ndërsa nxënësve u mundësojnë që të zgjerojnë njohurit e tyre si dhe nga afër të shohin punët dhe funksionin e institucioneve në fjalë. Përdorimi i teknologjisë së fundit si dhe mjeteve për demonstrim tregojnë për faktin se sa shkolla është në hap me kohën. Si mungesë e kësaj shkolle mund të them që është salla sportive, bibloteka si dhe mjetet shtesë për demonstrim të eksperimenteve”, tha për gazetën Lajm Rustemi.

Nga këndvështrimi i Valdeta Ramadanit, profesoreshë e artit figurative, sot edhe pse deri diku me kushte më të mira dhe me qasje shumë të lehta drejt njohurive të reja nxënësit ndonjëherë të lënë përshtypje se nuk e kanë angazhimin e njëjtë si ato të gjeneratave të mëparshme.

“Në kohët kur unë kam qen nxënëse kur fjala e profesorit apo edukatorit ishte ligj për ne, kur kishte respekt të ndërsjellë profesor-nxënës-profesor, me kushte mjeruese të mësimit, mirëpo dëshira e madhe për njohurit të reja. Ndiej keqardhje të them se si profesor apo edukatore në një institucion me kushte shumë të mira dhe teknologji te avancuar, me disa mangësi në kabinete e gjëra më të vogla për lëndët me pjesë praktike, edhe pse prapë ekziston relacioni i mirë profesor-nxënës-profesor, e ndiej sikur nxënësit nuk e kanë atë kurreshtje për mësim”, deklaroi Ramadani.

Ajo uron që e tashmja dhe e ardhmja të jenë me të suksesshme se e kaluara, me suksese në sfera të ndryshme, me përfaqësues të denjë dhe të përgatitur intelektualisht me suksese ndërkombëtare.

Ilire Kovaçi, piskologe e shkollës pohon se e shqetëson fakti i të gjithë aspekteve psikologjike, veçanërisht i sjelljes, të menduarit, ndjenjat dhe motivimi për sjellje të mirë. Ajo thekson se vet psikologjia është disiplinë që ka të bëjë së pari me funksionimin normal të mendjes.

“Unë si psikologe shoqërinë tonë e shoh ende të papërgatitur për tu përball me barrierat për të thyer tabut e kësaj disipline për shkak të keqkuptimit që shoqëria jonë e ka për një psikolog. Në këtë rast duke u marr me nxënësit tanë unë si psikologe shkolle mendoj se gjendja shpirtërore, ekonomike, gjendja sociale kanë të bëjnë shumë me ngecjen dhe problemet e nxënësve tonë dhe mendoj se ka ndikim negativ në të ardhmen në zhvillimin normal të nxënësve. Gjithashtu, edhe stresi ndikon negativisht tek nxënësit. Në këtë rast saktësisht në shkollën tonë nxënësit që kanë problem me gjendjen shpirtërore p.sh.; mungesë të njërit prind ose te dy prindërve, dhunë familjare, po ashtu kemi nxënës që kanë gjendje të keqe ekonomike që ndikon drejt për drejt në psikologjinë e nxënësit, ka edhe nga ata nxënës ku kane problem me socializimin e tyre që e kanë të vështir të shoqërohen me shokë-shoqet e klasës”, theksoi Kovaçi.