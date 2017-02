Diskriminim, asnjë delegatë shqiptar nga Kumanova në Kuvendin e FFM-së!

Klubet dhe shkollat e futbollit që veprojnë në Kumanovë janë të diskriminuar nga kreu i Lidhjes futbollstike komunale të Kumanovës (LFK).

Shkollat e futbollit Milano, Bashkimi, Gobleni dhe Viktoria, klubet e futbollit të madh: Gobleni (liga e tretë), Liria, Kosturniku, Rramalia, Bashkimi, Vojinovic, Milano (klubet komunale) dhe Ilirët (futsall) nuk do të jenë të përfaqësues me asnjë delegat të tyre në Kuvendin e FFM-së që do të mbahet të shtunën në hotel “Aleksandar Palace” (ora 10:00).

“Nga kreu i LFK-së së Kumanovës disa herë kemi kërkuar që të kemi përfaqësuesit tanë në këtë lidhje dhe të kemi delegatë në FFM, por nga zyrtarët e LFK- së Kumanovës na është thënë se janë emëruar delegatët dhe s’ka vend për ne. Gobleni është klub i vetëm në ligën e tretë dhe të vetmit që përfaqësojmë futbollin e Kumanovës në nivel të vendit dhe prap nuk na lejohet të kemi delagatë tonin në FFM. Kjo është më shumë se diskriminim”, ka thënë për “Lajm”, Mair Qaili, kryetar i FC Goblen nga Kumanova. Ndryshe, kjo Lidhje do t’i ketë 5 delegatë maqedonas në Kuvendin e FFM-së të ditës së shtunë, ndërsa nuk dihet se cilët klube përfaqësojnë. /lajm

Trajneri i Goblenit, Florim Ymeri dhe kryetari Mair Qaili (d)