Diskriminohet shfrytëzuesi i metadonit, nuk i mundësohet të futet në testin për leje të vozitjes

Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi, ka konfirmuar diskriminim nga Qendra e Shëndetësisë Kumanovë, ndaj personit në bazë të gjendjes shëndetësore dhe pjesëtar i grupit të margjinalizuar, pas ankesës së parashtruar të Koalicionit “Të drejtat seksuale dhe shëndetësore të komuniteteve të margjinalizuara”.

Bëhet fjalë për diskriminim kundër një personi i cili shërohet me terapi metadoni, e cila, nga Qendra shëndetësore Kumanovë, nuk i ishte mundësuar për të marrë një çertifikatë mjekësore për kaliminin e testit të vozitjes, kategoria B. Ky institucion, pa respektimin e procedurës së para përcaktuar, me gojë nuk ka pranuar të shërbejë personin duke supozuar se injekton drogë, si një përfundim të përgjithshëm të bazuar në terapi të përcaktuar për hepatitin C, pa u informuar për gjendjen e tij.

Personi në fjalë është, është në trajtim metadoni që nga maji i vitit 2000, merr trajtim të rregullt dhe në mënyrë disiplinore, punon dhe investon në edukimin dhe ri-integrimin e tij në shoqëri. Sipas Dr. Darko Kostovski, psikiatër në Departamentin e Psikiatrisë në Spitalin e qytetit të Përgjithshëm “8 Shtatori”, dhe sipas rregullave dhe rekomandimeve, këto persona që janë në gjendje stabile në trajtim të rregullt me ​​metadon, pa problem mund të drejtojnë një automjet dhe makineri bujqësore. Rreziku ekziston nëse terapia nuk merret rregullisht dhe një rrezik i tillë përjashtohet në rastin e mësipërm.

Koalicioni kërkon nga Ministria për Shëndetësi dhe Inspektoriati i shtetit shëndetësor dhe Sanitar, të informojë punëtorët e kujdesit shëndetësor për qëndrimin e Komisionit për Mbrojtjen nga Diskriminim dhe të marrë masa për të parandaluar diskriminimin kundër njerëzve që përdorin drogë shëndetësore.