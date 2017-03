Julinda DACI

Ditën e Verës. Është fat apo rastesi. Nje feste vere, me diell ose ne nje feste vere, me bore. Si do qe te jete, ne nje menyre ose tjetren me diell apo me bore ne e festojme…

Per dite te veres, festen e vitit, ajo e 14 Marsit, nje feste pagane, prinderit na thoshin duhet te zgjoheshim heret, sepse ndryshe do na ikte tere viti ne gjume, nje vit i lodhur. Rituale fjalesh me kolona zanore ne dialektin dibran si “kukurek i ri romi fëmite e mi.” korxho mes i xhette sot e njiqind vjet. Kukureku i ri çeli syte e mi. Kapeni thupren e thanes fort qe te behemi te forte.

Pra, tradita dhe deshira e prinderve kerkonte te zgjoheshim heret qe mos na mundte qyqja e nates, te fluturojme si zogjte e dites. Kishte dhe keshtu; te trendafili jashte femijet laheshin me uje te ngrohte por qe ngrinte menjehere ne trupin tone nga i ftohti i Marsit.

Prindert dhe gjysherit venin nje tenxhere te madhe zjarri me govate te vakur plot me lule trandafili dhe lule kukureku (lule e stines ne te foluren e vendit). Ne ju besonim ketyre fjaleve me motive ritesh te vjetra, te ngelura para gjithe besimeve tjera dhe pagane por qe na pelqenin, me te cilen dite permbushte viti nje feste tjeter kalendarike. Besonim fuqine e diellit, ate dite njesoj si nje Zot, eren e fresket e lemuar te muajit Mars dal vec pak pak dite nga Shkurti i fohet, nga e cila na ngrinin faqet, por qe nuk na ndalte asnjehere te dilnim kodrave dhe fushave per te mbledh lulen e veres me duar. Gjitha keto hoqeroheshin me ujin e ftohte te mengjesit kur lanim duart dhe fytyren per te ikur atje ku na conte deshira dhe kemba.

“Paganizimi nje lloj besimi në diell, në uje, hene, ere dhe elemente te tjera. Nje “besim” tjeter pervec nje prej besimeve kryesore te botes. Ne menyre te vecante nje fe jo krishtere ose para-krishtere. Popuj qe adhuronin shume hyjni dhe te trajnuar ne tradita te vecanta me frymezime te tjera. Ato kishin vizionin e tyre hyjnor si nje pervoje te drejteperdrejte dhe personale.”

Ja dhe ku trashegoheshe nder breza te tere shekuj pas shekuj ne gjenerata të ndryshme deri tek ne dhe sigurisht pas nesh per te kujtuar lulet ne faqe qe na preknin si në nje enderr e hershme prane lindjes se diellit, qe te dilnim nga gjumi i mengjesit, me vone në ushqimet si ‘ashure’ gruri, gurabie qumshti ne pasditen e dites feste.

Ne Elbasan quhen ballokume, ne ju themi gurabie te embla, ku nena, gjyshja, hallat dhe tezet gatuanin gurabie te ngjajshme nga dukja por me shije te ndryshme brenda.

Qyteti yne i vogel, ku benim urimet te secila nga keto prej pese shtepiave dhe me gjere. Nje nga nje me rradhe por perpara gjithe ketyre dhe me e lumtura ishte dita kur iknim me shoqerine e shkolles ne natyre, jashte qytetit kodra ose male kudo qofshin ato. Nuk e di sa pagane brenda shpirtit dhe mentalisht kemi ngelur, por kjo feste te populli shqiptar (perkrahe shume popujve te tjere) ne nje krahine me shume se sa nje tjeter rrojti më gjate dhe ngeli feste muzike, tradite me ngjyra te bukura. Njesoj sic besonin te paret tane para krishtenizmit ose çdo besimi tjeter ne fuqine e Diellit ne ate kohe, e cila fuqi ka ngelur njesoj edhe sot. A nuk e duam dhe e kerkojme ne akoma dhe fuqishem qendrojme kaq lidhur moralisht edhe ne jeten moderne me kete yll gjigand e te madh qe na rregullon diten; njekohesisht, nates i sjell qetsi nen qiellin e paster plot yje te mbushura ku gjendjen shpirtrore e mbulon jorgani i embel i elementit diell, na nxjer me shume jasht shtepise per te gezuar dhe shijuar diten. Harmoni mes njeriut dhe natyres. Sigurisht keto besime te vjetra dhe kaq domethenese ne disa kuptime qe i perceptojme gjithmone ne jeten e perditshme do ngelen tek ne pergjithmone si nje vezullim drite. Te ruajtura ne tradite nga gjysher e stergjysher si nje gure i çmuar poshte nje gurit tjeter me te madh e te ngurte ku ri nje lule e vogel e mbrojtur po nga ky gjigand – Dielli.

E mbani mend; mernim oren e fundit te klases pushim per te ike ne periferi qyteti fshat ose pjese kodre ku te gjenim lulen e dites–veres. Kishim fat kur ishte me diell, por ne pergjithsi ashtu ishte. Ose ne e zgjedhnim dhe e kapnim ate ne nje dite tjeter nen shkelqim dielli per lulet shoqeruara me kenget e mesuara nga te paret, me te vjeterit, nga prinderit.