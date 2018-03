Ditët frankofone sot mbushën Tetovën me këngë frenge dhe etnicitete të ndryshme. Konkursi shtetëror i këngës frankofone 2018 është organizuar në bashkëpunim me Aleancën Franceze në Tetovë, Aleancën Franceze në Manastir, Shoqatën e Profesorëve të Gjuhës Frenge në Maqedoni, Ministrin e Arsimit dhe Shkencës në Maqedoni në mbështetje të Institutit francez në Serbi, institutit francez në Shkup si dhe Ambasadën Franceze në Shkup.

Këtë vit garimi kombëtar i këndimit u zhvillua në Tetovë. Ky garim u realizua në koncert madhështor, me një organizim ekselent nga drejtoresha e Alleancës Franceze në Tetovë dhe Mr. Mimoza Ceka, magjistre e gjuhës frenge, të dyja zonjat dëshmuan seriozitetin me performancë dhe protokol të përkryer. Madhështore këtë ceremoni e bëri prezenca e Ambasadorit të Francës z. Christian Thimonier, i cili dëshmoi për seriozitetin e organizimit dhe përkrahjes së parezervë të rinisë multietnike. “Kënga nuk ka nacionalitet, ajo është ndjenjë, kënaqësi dhe kulturë. Ditët e frankofonisë bashkuan rininë, bashkuan nacionalitetet dhe uroj që të bashkuar të vazhdoni edhe pas këtyre ditëve, jeni shtet multietnik. I fascinuar nga cdo talent dhe suksese ju uroj të gjithëve”. Juria përbëhej nga përfaqësues nga: keshilltare per gjuhen frenge ne Byron per zhvillim dhe arsim si dhe perfaqesuese e Shoqates Se profesoreve te gjuhes frenge ne Maqedoni, keshilltare ne Ministrin e Arsimit dhe shkences, pergjegjes i arsimit ne komunen e Tetoves dhe kengetar dhe prof të muzikës.

Shkëlqesia e Tij Ambasadori i Frances ne Maqedoni zotri Christian Thimonier në ndarjen e çmimit të vendit të parë tha se e kishte pasur të vështirë sepse të gjithë ishin të mirë, por vendin e parë e mori Simeon Goshev.