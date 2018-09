Djali i dëshmorit Arifi thumbon Shehabin: Ti je turk, nuk e njeh UÇK-në!

Vazhdojnë reagimet në rrjetet sociale, ndaj filmit në të cilin shfaqen skena ku paraqiten ushtarët të UÇK-së duke keqtrajtuar civil. Skena këto të cilat shfaqin në një formë të errët luftën çlirimtare të trimave shqiptarë!

Reagimi i djalit të dëshmorit Hajredin Arifi është thumbues ndaj ish sekretarit shtetëror në ministrinë e Kulturës Bexhahudin Shehabi, i cili ka qenë në këtë pozitë si përfaqësues i paritsë shqiptare në pushtet BDI-së, në kohën kur projekti është miratuar nga ministria.

Florim Arifi shkruan: “Po normal per her te pare ke degjuar sepse ty ske qen pjestar i UCK ti je turk dhe turqive me se paku ju intresojn per shqiptaret ti duhet te japish llogari per ket film dhe shqiptaret nga ti do kerkojn denim maksimum dhe te gjith funksionaret si ti qe kan mendu veq per interesa personale dhe ato do vije dita te denohen nga gjith shqiptaret ti bexhaudin shehapi ma i afert je me maqedont se me shqiptaret.”/Pa Censurë