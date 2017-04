Dje ishin tjerët të rrezikuar, nesër mund të jemi ne!

QENAN ALIU

Ashiqare e dokumetuar ;- Narkoman, vjedhës, vrasës, përdhunues,pedofil,huligan e vandal, të dënuar, me dosje të ZEZA dhe me DUAR TË PËRGJAKURA, të kordinuar me politikën autoritariste ishin sulmuesit e Demokracisë , synuesit për vrasje me paramendim dhe rrezikuesit e jetëve të deputetëve, gazetarëve, punonjësve të tjerë dhe qytetarëve të ndryshëm .

Inspirues, hartues dhe zbatues të skenarit të erët është domosdoshmëri të dalin para drejtësisë.

Miq të dashur, më 27 prill u rrezikuan jetët e të tjerëve , por pa sanksionimin e përgjegjësisë, nesër mund të rrezikohet edhe jeta jonë . Prandaj është e nevojshme të fiunksionojë drejtësia !

( q. aliu )