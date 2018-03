Do të publikohen “bomba” të reja për Ali Ahmetin, ja çka përmbajnë?

Kur Zaevi tjeter do t’i publikoje “bombat” e Zoran Zevit…!

Shqiptaret do ta kuptojne se Ali Ahmeti, si dikur me Nikola Gruevskin, per ta shpetuar b….. e vete, ka bere pazare edhe me Zoran Zaevin;

Jo vetem kunder “Ligjit te Gjuheve”, pjese e te cilit eshte edhe gjuha shqipe, por edhe me shume se kaq!!!

P. S.

– Ky parashikim i im eshte i bazuar ne informacione shume te sigurta nga rradhet (kupola) e DUI;

– Nuk ka thene kot Ali Ahmeti para nje dekade (per mua) keshtu:

“Duhet me pa se mos ai pis e ka dikend edhe te fisi im Dilallaret!”. (Gafurr Adili)