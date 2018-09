Do t’i besoja Veselit, sikur të mos kishte shkëmbyer mesazhe me Trajkon (Veljanovskin)

Skender Skenderi

Sa do doja ta besoj Veselin.. sikur policia të mos ta kishte marrë në pyetje bashkë me celularin,

Sa do doja ta besoj Veselin.. sikur Bdi-ja të mos ta ngrinte në detyrë sa do doja ta besoja veselin!!

Sa do doja ta besoj Veselin.. sikur të mos kishte komunikuar me Trajkon??

Sa do doja ta besoj Veselin.. sikur atë natë të mos ishte fshehur lartë me deputetët e BDI-së

Sa do doja ta besoj Veselin.. sikur mos të e ishte bërë zv. I Talatit..

Sa do doja ta besoj Veselin.. sikur MOS E KISHIM PARË NË FOTO ATË NATË DUKE U KRENUAR..

Sa do doja ta besoj Veselin.. sikur TË KISHTE DHËNË DORËHEQJE MORALE NGA FUNKSIONI I DEPUTETIT..

POR PO JU BETOHEM QE VERTET DO E BESOJA VESELIN EDHE SOT NËSE JEP DORËHEQJE MORALE DHE TI KËRKOJ

FALJE VOTUESIT, OPINIONIT ISH BASHKË PUNTORËVE QE E MBANJIN ME VETE E SHETISINJIN JA MESUAN BOTEN DHE SOT VESELI KAFSHOJ KË DO

POR TË JENI TË SIGURT PO KY VESELI DO KAFSHOJ NESËR SËRISHT ATO QË E MBAJNË.