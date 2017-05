Doktori kumanovar në “ekzil” godet Sadulla Durakun, ja porosia?! (Foto)

Postim nga Rexhail Ramadani, doktori kumanovar qe ngeli pa pune dhe u arratis drejt Gjermanise, ku eshte punesuar si specialist ne nje nga klinikat gjermane.

Ja postimi:

Sadulla Duraku nje spiun i komunes Likoves per here te peste po behet minister pa shkruar kurre ne jeten e tij asgje.

Une eshte dashte te iki ne Perendim se nuk kishte pune per mua ne Vendin tim.

E si ta spjegojme kete paradoks ?

Sa na motivon shoqeria te japim kontribut, kur parazitet gjithmone fitojne pozitat me te larta ne shoqeri ??

cka qenka kjo ceshtja kombetare ????

Shoqeria dhe individi vendosen ne raporte dobishmerie qe te motivoje kontributet shoqerore.

Se nje mik ma beri ne pyetje, se kur mund te vish ne shprehje.

Asnjehere pergjigja ime eshte asnjehere ne jete se une me nuk jam ne vendin tim. Kontributi im ka marre fund.

Une skam nevoje as per fame, as per vota se nuk konkuroj per post publik. Ato ua kemi lene te gjithe.

Ne Gjermani skam asnje lloj problemi, i kam te gjitha.. por kete e kam marre DHURATE NGA VENDI IM DHE SHOQERIA JONE per punen time si mjek specialist dhe si nje intelektual me produktivitet shume te larte intelektual.

Pse shtrohet pyetja ??

Klasa politike dhe ajo i ntelektuale publike nuk punojne per te miren e popullit tone dhe nuk duan zhvillimin dhe perparimin e ketij kombi

Keto jane te lidhur ngushte me interesa klanore , private, personale, biznesi por qe fort te strehuar pas “CESHTJES MADHORE KOMBETARE.“