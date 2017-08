QENAN ALIU

Si duket kanë filluar fushatë kush do e kall Tetovën më shumë . Mos habiteni nëse ndonjë proviniencë partiake del me slloganin ,, Kalle kalle çitja tymin ,, , andaj kundruall kësaj Pdsh-ja mund të bëjë senzacion me slloganin ,, Po na bën havaja FAKA FAKA ,, . As të tjerët nuk do të harojnë pa ftuar që ,, Bashkë të triumfojnë,, edhe mbi Tetovën e tymosur.

Pra për TETOVËN do ta kallim krejt!