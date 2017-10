Donald Trump “interpreton” këngën “New Rules” të Dua Lipës

Kënga e re e Dua Lipës “New Rules” është një remix i pa pritur. Atë e “interpreton” presidenti amerikan, Donald Trump.

“Fkajack” ka postuar në Twitter një video 38 sekondëshe, në të cilën janë bërë bashkimi i fjalimeve të Donald Trumpit gjatë fushatës së tij, raporton NME.

Më poshtë mund ta dëgjoni këtë remix të “New Rules”.

trump singing dua lipa’s new rules low key goes off 😳 pic.twitter.com/np8hiWQj8p

— 💐 (@fkajack) October 5, 2017