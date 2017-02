Donald Trump nuk lejon CNN, BBC e media të tjera të hyjnë në Shtëpinë e Bardhë

Shtëpia e Bardhë ka bllokuar disa media prestigjioze që të hyjnë në një konferencë për shtyp.

Mediat që nuk janë lejuar të ndjekim konferencën e shtypit janë CNN, BBC, The New York Times, LA Times, New York Daily Neës, Daily Mail dhe të tjera media.

Ky veprim vjen pas ashpërsimit të gjuhës së Presidentit amerikan Donald Trump, i cili i ka akuzuar këto media si “fake neës” (lajme të rreme).

Ndërkohë, Shoqata e Korrenspondentëve të Shtëpisë së Bardhë ka kritikuar këtë vendim të administratës Trump. /SYRI.net/