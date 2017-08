Dorëhiqet kryetari i Këshillit të Prokurorëve, Petar Anevski (VIDEO)

Kryetari i Këshillit të prokurorëve publik, Petar Anevski dha dorëheqje nga posti. Ai pohon se arsyet janë personale dhe familjare, dhe se nuk ka kurrfarë lidhshmërie me zhvillimet aktuale politike. Planifikon të vazhdojë të jetë vetëm në postin e anëtarit të Këshillit, për çka ka edhe tre vite mandat.

Dhashë dorëheqje nga ushtrimi i postit Kryetar i Këshillit të prokurorëve publik të Republikës së Maqedonisë për arsye personale dhe familjare. Të enjten anëtarët e këshillit do të vendosin lidhur me dorëheqjen time, nëse do ta pranojnë ose jo, kjo është punë e tyre, kryesorja është që unë e dhashë atë, kjo është e vërtetë – deklaroi Petar Anevski, kryetar në largim i Këshillit të Prokurorëve.