Dr. Ilir Hasani: Kur hapi është i sigurt, kalohen edhe rrugët më të vështira

Rrugët e gjata kalohen vetëm me hapa të sigurt. Sa do që rrugëtimi të jetë i vështirë dhe i mundimshëm, kalohet me lehtësi kur hapi është i sigurt, e syri i patrembur. Rrugët e gjata të politikës, me sukses mund t’i kalojnë vetëm liderët që janë kalitur në beteja nga më të ndryshmet. Vetëm liderët e mëdhenj mund ta sjellin një vend nga buzë-gremina, deri në Bruksel para dyerve të NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Neve na mbetet të jemi krenar që e shoqëruam hapin e tij në rrugëtimet e vështira!/ Ilir Hasani



Loading...