Dramë në gjykatën e Shkupit, Sokoli e Vali me shokë fyt për fyti me policinë

Të akuzuarit e Grupit të Kumanovës kanë vendosur të bojkotojnë gjykimin.

Me reagime të shumta dhe me ton të lartë ndaj gjykatëses Verka Petrovska, pjesëtarët e Grupit të Kumanovës e ngritën në këmbë policinë në gjykatë, dhe më pas një nga një me urdhër të gjykatëses u larguan nga gjykata, transmeton Gazeta Lajm.

Vendet e tyre në gjykatë mbetën të zbrazura, kurse mbetën vetëm policia, mediumet dhe disa avokatë të cilët kërkuan pauzë që të konsultohen me klientët e tyre, shkruan sdk.mk.

Bojkoti i procesit gjyqësor pasi që gjykatësja edhe njëherë njoftoi se janë refuzuar propozimet për ndryshimin e Këshillit Gjyqësor dhe prokurorëve.

Të akuzuarit thonë se nuk e njohin gjykatën dhe kërkuan që t’u pranohet kërkesa që si dëshmitarë të paraqiten Nikolla Gruevski, Ali Ahmeti, Artan Grubi, Sasho Mijallkov, Gordana Jankullovska dhe funksionarë tjerë.