Drejtësia heshtë për kërcënimet e sërishme të Boban Iliqit

Gjykatësja që la të mbrohet i lirë Boban Iliqi i akuzuar për vrasjen e Almirit 4 vjecar nga Kumanova është në heshtje dhe nuk ka reaguar ndaj kërcënimeve dhe provokimeve të fundit të tij pas daljes nga burgu. Këto veprime ai i shprehu ndaj ekipit të TV21 dhe gazetarit Furkan Saliu.

Një reagim të ashpër lidhur me këtë ka bërë aktivistja qytetare Anita Latifi duke shkruar këtë porosi drejtuar prokurores Kusigerska, e cila la të lirë Iliqin pas rikualifikimit të rastit:

Si do të komentonte këto veprime Kusigerska:

Fjalët e Boban Iliqit “A do që të kthehem menjëherë në burg?!

Përkledhja me dorë e Mercedesit me të cilin u vra Almiri?!

Mercedesa dhe Bobana të tillë lirshëm lëvizin dhe do të në vrasin derisa kemi Jovevska, Kusigerska, Denkovska. Kjo derisa nuk ka drejtësi. E drejtësi patjetër duhet të ketë! (INA)