Drejtori i BDI-së, adhurues i Enver Hoxhës

Drejtori i Qendres per Kulture ne Diber Artin Spahiu i cili ne Opinion shpesh here shfaqet duke kritikuar subjekte te ndryshme Politike se fundmi po i pohon zerat rreth bindjeve te tij Marksiste Leniniste.Poashtu ai asnjehere nuk ka fshehur simpatine qe ka ndaj ish Diktatorit Enver Hoxha dhe bashkepunetorit te tij me te afert Haxhi Lleshit.Ne foton e meposhtme foto e viteve 90 shihet Artin Spahiu me Haxhi Lleshin.Njerez qe e njohin nga afer Spahiun tregojne per Simpatine qe ai ka per Diktatorin dhe per bashkepunetorin e tij me te afert.Koheve te fundit per shkak te Aktivitetit te tij Politik ai po i fsheh Simpatite qe ka per ish Diktatorin.Sa I perket Haxhi Lleshit ai disa here ne Profilin e tij disa here eshte lavderuar se eshte Familjar i tij.Kurre te gjithe ndegjonin Muziken e Kohes Artin Spahiu ne Sirtaret e tij mbante Kaseta me fjalimet e ish Diktatorit shprehet nje mik i tij i cili deshiron te mbetet Anonim./LajmeNgaDibra