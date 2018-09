Drejtori i policisë sekrete. Ky është plani për dështimin e referendum

Një javë para mbajtjes së referendumit, drejtori i policisë sekrete (DSK) Goran Nikollovsaki në

Studion e hapur 1 deklaroi se nuk ekziston kërcënim i hapur mbi sigurinë e Republikës së

Maqedonisë.

Ai vlerëson se fushata negative e cila ndërlidhet me Rusinë është e pranishme për disa vite me

rradhë.

“Deri në vitin 2008 Rusia nuk kishte asgjë kundër anëtarësimit të Maqedonisë në NATO dhe BE. Pas

kësaj periudhe kohore kanë ndryshuar qëndrimet, duke filluar me deklaratat e Lavrovit, ku thuhet se

nuk kanë asgjë kundër anëtarësimit të Maqedonisë në BE-së, por se janë kundër anëtarësimit në

NATO”, thekson ai.

Sipas tij, Rusia gjithsesi ka një ndikim, por si dhe sa është i organizuar hetimi aktual. Sic sqaron ai,

në botën moderne lufta nuk zhvillohet me revolver, por përmes ekranit me prekje.

“Cfarë është ajo që ne e shohim në terren në Maqedoni? Gjithsesi që shohim një shfaqje të

organizuar në rrjetet sociale, e cila ka për qëllim zvogëlimin e pjesëmarrjes në referendum, dështimin

e referendumit, diçka që do të shkaktonte më tej një seri ngjarjesh. Para së gjithash lajme të

rrejshme dhe gjysmë të vërteta”, sqaron ai. (INA)

