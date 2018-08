Drejtoritë me të cilat do të udhëheqë Besa e Afrim Gashit

Nga lëvizja BESA, krahu i Afrim Gashit njoftojnë se ata do të udhëheqin me këta drejtori :

1. Agjencioni për ilaçe.

(Agencija za Lekovi)

2. Agjencioni për Komunikime Elektronike (Agencija za Elektronska Komunikacija) -AEK

3. Këshilli për Radiodifuzion (Sovet za Radiodifuzija)

4. Avokati shtetëror (Drżaven Pracobranitel)

5. Inspektorati Shtetëror pë Urbanizëm (Srżaven Urbanisticki Inspektorat)

6. N.P. Hekuriuhat Transport (J.P. Żeleznici Transport)

7. Klinika e Transfuziologjisë (Transfuziologija)

8. Edhe një klinikë tjetër e cila do të dihet ditëve në vijim.

9. Qendra për punë Sociale-Shkup (Centar za socijalni raboti -Skopje)

10. Enti Shtetëror për fëmijët me aftësi të kufizuara (Drżavna Ustanova za deca so posebni potrebi)

Lëvizja BESA do të jetë e përfaqësuar edhe në eshalonët tjera të pushtetit, për të cilën negociatat ende janë duke vazhduar.