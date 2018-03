Juan Felipe do ta ndërpres kontratën me pajtim të ndërsjellë me drejtues të Vardarit.

Këta të fundit i kanë dhënë dritë të gjelbër lojtarit për të kaluar në Sivaspor, informon “Sportmedia.mk”, transmeton gazeta Lajm.

Vardari tani do të mbetet duarthatë, kurse braziliani mund të zgjedh klub, ku do të vazhdonte karrierën.

Ai largohet nga Vardari pas tre vjet e gjysmë dhe ishte ndër më të mirët në ekip. Në Vardar erdhi nga CSKA Sofje.