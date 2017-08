DSK fsheh informatat për 27 prillin

Kryetari i këtij komisioni Trajko Veljanoski, në fillim të mbledhjes ka kërkuar nga gazetarët që ta lëshojnë sallën, me qëllim që të krijohen kushte për punë, ndërsa nga ana tjetër deputeti i LSDM-së Petre Shilegov tha se seancat e tilla është mirë të mbahen me dyer të hapura, “nëse kemi pretendime të jemi shtet demokratik”.

Anëtarët e Komisionit parlamentar për mbikëqyrjen e punës së DSK-së dhe të Agjencisë për Zbulim, kanë diskutuar për raportin vjetor të vitit 2016, ku anëtarët e LSDM-së kanë votuar të përmbajtur, për shkak se sipas Frosina Remenskit, këto raporte kanë qenë me informacione të klasifikuara, ku kanë kërkuar edhe informata shtesë nga drejtorët e këtyre institucioneve që në të njëjtat të futen edhe informacione të rastit të 27 prill, por edhe të rastit të fundit në raport me Ambasadën serbe në Shkup dhe për mundësinë e involvimit të mundshëm të personave të Agjencisë për Zbulim në rastin me ambasadën serbe, me qëllim të ndërtimit të raporteve të mira ndër-fqinjësore.

“Ne kemi kërkuar që rendi i ditës të shtohet me dy pika të reja, edhe atë nga DSK të na sillet raport nga 1 janari i këtij viti deri më 27 prill kur ndodhi rasti i kobshëm në kuvend. Dhe pika e dytë të kemi informacione shtesë nga Agjencia për Zbulim, të na raporton në rast involvimi të personave të kësaj agjencie në raport me selinë diplomatike serbe në Shkup. Nga DSK po ashtu na kanë informuar se nuk kanë pasur mundësi t’i dorëzojnë të gjitha informacionet deri tek komisioni rreth rastit të 27 prillit, sepse shumë prej tyre janë në mbikëqyrje.