Dueti Ahmeti dhe Thaçi, Komandat Hoxha tallet dhe i quan “Motrat Mustafa”

Xhezair Shaqiri i njohur si komandant Hoxha ka komentuar takimin e sotëm të liderëve në Maqedoni, njofton agjencia e lajmeve INA.

“Takim lideresh. Dyshja BDI-PDSH vendojn linjat e politikes shqiptare ne mk. Nje kohe armiq te perbetuar e tani ne pushtet te bashkuar.

Perqan Besen dhe Pa Besen, Aleancen, Rdk dhe Unitetin e tani Aliu e Menduhi e larguan Selen nga takimi i lidereve.

Opozita shqiptare ne mk disa u futen ne qeveri e disa ne opozit me premtime e mashtrime dhe poe luan lojen e pushtetareve A.Sh me Selen i cili e quan veten opozite e vetme nete ardhmen sa do tei perballon sulmeve te bdi dhe pdsh ku siq po lihet te kuptojn sulmet ndaj Seles dote jen te pa evituars dhe te shpeshta.

Une mendoj qe Sela ne zgjedhjet e arshme dota sheh veten me vones si dote jet jasht loje.

E vetmja fitore per Shqiptaret dhe opoziten ka qene unifikimi i opozites kunder bdi-pdsh por perqarjet dhe fodulleku i lidereve nuk e garanton fitore

Te ardhmen vetem Zoti e din por siq po shifet avazi i vjeter do vazhdon me politikan te vjeter me nje prijashtim mund qe disa aktivist dhe ish funksionar te vjeter te sakrifikohen neper burgje kurse Ali e Menduh ne duet si motrat Mustafa ende doju kendojn keng te vjetra Shqiptareve te Maqedonis.

Presim e shohim ne zgjedhjet e ardhshme a do mbijetoj Sela dhe a dote kendohen kenget e vjetra bajate e monotone

Veq Thash edhe un si tjeret”, është shprehur ai.