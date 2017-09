“Me Maqedoninë është thjesht sfida e radhës, një ndeshje si gjithë te tjerat. Do shkojmë për të luajtur futboll dhe do te bëjmë maksimumin për të marrë 3 pike. Nuk duhet të mendojmë asnjë diskutim që bëhet jashtë futbollit. Në qoftë se do të japim maksimumin dhe nuk do të kemi ngarkesa të tjera besoj se do të marrim një rezultat pozitiv”, tha presidenti i FSHF-së, Armando Duka.