Në prani të përfaqësuesve të lartë të institucioneve shtetërore rumune, senatorë, deputet, përfaqësuesve të Shoqatës së maqedonasve në Rumani dhe të ftuarve të tjerë përfaqësuesve të pakicave të tjera kombëtare, së bashku me delegacionin maqedonas të udhëhequr nga ministri në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë përgjegjës për diasporën Edmond Ademi u festua “Dita e gjuhës maqedonase në Rumani”, në ambientet e Klubit Diplomatik në Bukuresht.

Në këtë eveniment me fjalim u drejtuan deputetja përfaqësuesve të komunitetit maqedonas në Parlamentin Rumun, Marina Venera Popesku, Ministri Edmond Ademi, ish-Ministri i drejtësisë dhe Punëve të jashtme të Rumanisë dhe Senator aktual, Titus Corlatean, Drejtori i Agjensionit për Imigracion, Nikola Shalvarinov, Ambasadori i Republikës së Maqedonisë në Bukuresht, Gabriel Atanasov dhe kryetarja e Shoqatës së maqedonasve, Laura Ellen Rogobete Kristescu.

Nga ajo që u tha në këtë eveniment, u konstatua që maqedonasit në Rumani përfaqësojnë një urë për bashkëpunim dhe ruajtjen e miqësisë tradicionale mes dy vendeve dhe kombeve si në planin institucional ashtu edhe në atë kombëtar, kulturor, gjuhësor për ruajtjen e vërtetë të identitetit, kulturës dhe ruajtjes origjinale të traditës kombëtare.

Nga përfaqësuesit e institucioneve qeveritare Rumune, prezent në këtë eveniment, informuan se nga 1 janari 2019, gjatë presidencës gjashtëmujore me Këshillin e BE-së, Rumania do të jetë bashkëbiseduesi kryesorë për integrimin e shteteve të Ballkanit Perëndimorë në BE, ku posaçërisht kanë mbështetur aktivitetet reformuese të qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe plotësisht do të mbështetin nisjen e negociatave të Maqedonisë me BE-në , në qershor të vitit 2019.