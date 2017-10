Durmishi standard, Sociedad-Betis 4:4!

Të rralla janë rezultatet 4:4 e aq me tepër në rangun elitë siç është në Spanjë. Sociedadi barazoi me rezultat 4:4 me Betisin, në ndeshjen e javës së 7-të të Kampionatit të Spanjës në futboll.

Mbrojtësi shqiptar, Riza Durmishi luajti standard dhe maksimumin për Betisin.

Për Sociedadin shënuan: Willian Jose (13’), Oyarzabal (26’), Prieto (57’) e Llorente (86’) dhe për Betisin: Sanabria (6’), Feddal (28’), Joaquin (46’) e Leon (84’). Sociedadi pas tri humbjeve megjithatë nxori një barazim të zorshëm, duke u renditur në vend të katër me 13 pikë, tri me shumë se Sociedadi që mban pozitën e tetë.