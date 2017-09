Dwayne Wade shkon te LeBron James, firmos për Cleveland

Dwayne Wade ka vendosur të luajë për skuadrën e Cleveland Cavaliers sezonin e ardhshëm sportiv 2017-2018 në NBA, duke firmosur sot një kontratë 1-vjeçare me ekipin kampion të Konferencës së Lindjes. Basketbollisti 35-vjeçar do të përfitojë 2,3 milionë dollarë nga skuadra e Cavaliers, por ajo që është më e rëndësishme është ribashkimi i tij me mikun e ngushtë LeBron James. Kjo dyshe, James-Wade, fitoi dy tituj kampionë të NBA-së në vitet 2012 dhe 2013, me skuadrën e Majemit, ndërkohë që Wade ka edhe një titull të fituar në vitin 2006, por me Majemin.