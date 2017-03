Dy Baksuzat  dhe një shtet i vogël me telashe

SHAQIR ISLAMI

Ditëve të fundit, e mbarë shoqëria, i kanë hapur sytë dhe veshët kah dy baksuzat e vendit. Njëri është qytetari Ivanov ‘Grozniot’ që i mban peng postin e Kryetarit të Shtetit dhe vet shtetin ( dy mandate !) me sjellje politike absurde; i qofshin haram, inshallah. Unë nuk kam votuar për të dhe sa më përket mua, kurrë nuk ka qenë Kryetarë shteti, ndonëse, edhe ashtu, nuk e ka ushtruar denjësisht këtë funksion publik. Këtë e ka vërtetuar vet, sa herë që i është dashur vendit ta ushtrojë autoritetin e këtij institucioni, ky burracak e ka komprometuar titullin, veten dhe shtetin karshi botës; përkundrazi obligimeve kushtetuese, ka vepruar vetëm për interesat e ngushtë të zadrugës-zullumqare, përderisa, u ka shkaktuar dëm dhe turp shtetit dhe qytetarëve.

Në krizën më të madhe të vendit, veprimet qesharake politike dhe komunikimin politik tautologjik të qytetarit Ivanov mundohen t’i analizojnë: ekspertë, intelektualë, akademikë, analistë, … më kot; nuk mund t’i gjejnë një fije kuptimi që t’i ketë hije një burrë-shteti. Veprimi i tij politik konsiston vetëm në harxhimin e energjisë sonë sociale, dhe për asgjë tjetër. Sidomos në marrëdhëniet ndërkombëtare është treguar një baksuz-politik i përsosur, me gafat e njëpasnjëshme na ka poshtëruar sa herë që e ka hap gojën.

Baksuzi tjetër është Alia i zajasit, i cili e mban peng këtë shoqëri tashmë pesëmbëdhjetë vite; ky është baksuz i shumëfishtë: njëra është se i shndërroi shqiptarët në koloni interne të partisë VMRO, dhe e dyta se, është bashkëfajtorë dhe nxitës i veprimtarisë politike etno-nacionaliste të kësaj zadruge-zullumqare, e cila plot një dekadë ushtron luftë të ashpër psikologjike kundër shqiptarëve. Gjatë gjithë kësaj lufte të gjatë psikologjike, të cilën Gruevski e ka quajtur ‘vtoro poluvreme’ të lojës së pambaruar të 2001’shit; banda-politike e Alisë ka ndenjur e strukur dhe shurdhmemece për të gjitha poshtërimet, fyerjet dhe vuajtjet shpirtërore të shqiptarëve! Ky nuk udhëheqë një parti politike, por një zadrugë-kaçakësh, e cila shërben vetëm për punësimin e anëtarëve të kësaj bande kriminale që quhet BDI.

Si mund t’i besohet më këtij ahmaku, kur deri dje hidhte gurë e baltë ndaj ‘institucionit me firmën e Ivanovit’; deri dje e gjithë tajfa e tij, njëzëri, e quanin jo-legjitim, jo-kryetarë shteti, dhe si papagaj ia mohonin mandatin; sipas “parimeve politike” të BDI’së ky individ nuk ishte “kryetarë konsensual”, dhe se këta, vazhdimisht ‘gjoja se’ e mohonin këtë institucion të lartë të shtetit. Gati në fund të mandatit, dy baksuzat u detyruan të ndeshen ballë për ballë. Pas takimit në presidencë, del Alia i ngazëlluar, dhe me zgërdheshje idiote bile përpiqet të bëjë një çik humor (dhe dështon sërish), ku pohoi pa turp dhe dinjitet: “ e takova Presidentin e Republikës së Maqedonisë, zotin Gjorge Ivanov, … dhe blla, blla, blla,” si gjithmonë. Deri dje e mohonte si Kryetarë Shteti! Ky lëmsh-individi, nuk ka as burrni as integritet moral! A mban mend dikush se kur ka qenë i sinqertë dhe i përgjegjshëm për sjelljen dhe fjalën e folur para qytetarëve ? Si mund t’i besojë qytetari, kësaj palaçoje politike, që çdo veprim dhe fjalë të dhënë e mohon vet, pa pikë turpi? Haram i qofshin edhe ato vota të përgjysmuara. Çfarë pret kjo shoqëri nga dy baksuzat që na morën në qafë me papërgjegjshmërinë e tyre politike?

Të gjithë jemi dëshmitarë se si dy baksuzat janë duke u zgërdheshur dhe tallur me fatin e një shoqërie dhe të një shteti të vogël të kapluar nga telashet që i krijon qëllimisht zadruga-zullumqare VMRO-BDI.