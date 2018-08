Dy çiklistët nga Tetova marrin vizat për në Haxh: “Elhamdulilah, vizat i jep vetëm Allahu” (Foto)

Ishin nisur me biçikletë nga Tetova për të kryer Haxhin në Meken e shenjtë, megjithatë stacioni i tyre i fundit ishte Jordani, ngase u refuzuan nga shteti i Arabisë Saudite dhe nuk morën viza.

Megjithatë, Amir Asllani dhe Senad Idrizi duket se do ta realizojnë ëndrrën e tyre për të vizituar Meken, edhe pse ndoshta jo me biçikletë por me aeroplan.

Ata në faqen e tyre kanë njoftuar se dy vizat e fundit që janë dhënë për Haxhin e sivjetmë ju takon pikërisht atyre.

“2 vizat e fundit që janë dhënë për këtë vit Elhamdulilah…

Një plak ne Jordan na tha: Vizen nuk e jep askush përveç Allahut! Falenderojme gjithë ata qe u ben sebep…”, shkruajnë në faqen e tyre.

Të kontaktuar nga TV SHENJA, ata thanë se sonte me aeroplan do të nisen për në Meke për të kryer Haxhin.

