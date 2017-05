Dy kosovarë përfundojnë në spitalin e Shkupit (Foto)

Dy persona janë transferuar në Qendrën e emergjencës pas aksidentit që sot rreth ora 5 e 40 minuta në mëngjes ka ndodhur në udhëkryqin mes bulevardit “Kliment Ohridski” dhe rrugës “Dimitrija Çupovski” në qendër të Shkupit, transmeton Gazeta Lajm.

Nga MPB kanë thënë për Kurir se në aksident janë përplasur një furgon “Mercedes” me targa të Shkupit dhe një veturë “Volksvagen” me targa kosovare. Sipas infromacioneve të para, dy personat e lënduar janë kosovarë, por ende nuk ka konfirmim të këtij informacioni. Më tepër detaje do të dihen pasi që policia të bëjë hetimet e nevojshme.