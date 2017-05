Dy metoda natyrale që i bëjnë buzët të duken më të plota pa injeksion

Sensuale, mishtore, të plota…buzët janë pa diskutim një prej pjesëve më joshëse në fytyrën e një femre. Forma dhe ngjyra e tyre jo vetëm që i japin hijeshi asaj, por përcjellin mesazhe të gjuhës trupore dhe karakterit ,lexoni forma e buzëve mund të zbërthejë personalitetin tuaj. Një kafshim i lehtë ose një puthitje me gotën e verës, janë shumë joshëse.

Buzët e plota janë ato që femrat dëshirojnë më së shumti, duke i detyruar shpeshherë t’i nështrohen procedurave të dhimbshme si filler me acid hialuronik apo ndërhyrjeve jo efektive. Po sikur t’ju themi që zgjidhja është më e thjeshtë se kaq ? Jo vetë, por aspak e kushtueshme dhe e dhimbshme, ju duhet vetëm të luani me ngjyrat dhe teknikat e make uo-it. Në fotot e mëposhtme do të njiheni me dy metoda natyrale që i bëjnë buzët të duken më të plota. Në qoftë se jeni kuriozë, njihuni me forma ideale e buzëve.