Dy ministra të BDI-së do të “ngelin” në provim te Fatimja?

Ministrat e rinjë të qeverisë së Maqedonisë do të hyjnë në skanerin e Prokurorisë Speciale. Ata do të verifikohen nga ky institucion nëse janë të përfshirë në afera korruprive apo skandale tjera që kanë të bëjnë me keqpërdorimin e institucioneve apo detyrës zyrtare.

Këtë e konfimoi lideri i BDI-së, Ali Ahmeti, pas takimin me mandatarin Zoran Zaev, i cili do ta drejtoj qeverinë e re në katër vitet e ardhshme.

Ahmeti theksoi se Zaev do të verifikojë në institucione pastërtinë e të gjithë ministrave të rinj, përfshirë këtu edhe ata të BDI-së.

Mandatari Zoran Zaev i pyetur nga gazetarët për përbërjen e propozim ministrave të partisë së Ahmeti dhe nëse në mesin e tyre kishte edhe të dyshuar nga Prokuroria Speciale, tha se nuk e kishte një informacion të tillë dhe se këtë pyetje duhet drejtuar PSP-së.

”Mund kontrolloni, le të jap mendimin e tyre vet Prokuroria Speciale Publike. Përmes tyre mund ta konfirmoni një gjë të tillë. Ju e dini që materialet i dorëzuam për të gjithë”, tha mandatari Zoran Zaev. Jozyrtarisht dy ministra të BDI-së mund të bijnë në provim te PSP-ja.(INA)