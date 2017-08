Dy personalitete të rëndësishme shqiptare, ndjkein nga afër sonte Shkëndijën, ja kush janë

Shkëndija sonte do të ketë ndeshjen më të rëndësishme në histori të klubit, kur do të takohet me MIlanin në San Siro

Skuadra e Shkëndijës sonte do të luajë ndaj Milanit në San Siro, në kuadër të Play-offit të Europa Leagues.

Për këtë ndeshje kanë udhëtuar një numër shumë i madh i tifozëve shqiptarë, të cilët do të jenë në përkrahje të skuadrës shqiptare.

Për këtë ndeshje, Shkëndja do të ketë edhe dy mysafirë specialë, ish-kapitenin e Kombëtares shqiptare, Lorik Cana dhe aktorin e njohur Blerim Destani.

Të dy tashmë ndodhën në Milano, ku edhe po e mbështesin skuadrën nga afër.