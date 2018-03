Dy “peshq të vegjël” përfundojnë në pranga, Zaev a po i dërgon porosi funksionarëve të lartë

Qeverisja aktuale brenda një periudhe të shkurtër ka arrestuar dy zyrtarë që kanë qenë

bashkëpunëtorë të funksionarëve të lartë nga radhët e LSDM, informon INA.

Arrestimi i fundit ishte ai që u realizua dje, me ç’rast në pranga përfundoi funksionari i lartë i MPB-së i

punësuar në kabinetin e ministrit të brendshëm, Oliver Spasovski.

Sipas portalit Dokaz bëhet fjalë për D.Simonovski, me përvojë 20 vjeçare në MPB, i cili ra në pranga

me dyshimin e ngritur nga ana e Prokurorisë Publike për keqpërdorim të detyrës zyrtare.

Agjencia e lajmeve MIA ka zbardhur vetëm incialet duke mos dhënë detaje. Ai siç mësohet është

arrestuar në stacionin policor Kisela Voda në Shkup.

Ndërsa dy javë më parë në Komunën Shuto Orizarë të Shkupit është arrestuar këshilltari i kreut të

komunës Kurto Dudush, personi me inicialet S.M, që nga komuna u tha se ishte vetëm shofer. Por

personi i ndaluar siç bëhet e ditur ishte aktivist i njohur i LSDM dhe se tërë kohën ishte në shoqëri të

funksionarëve të lartë të kësaj partie, por edhe atyre qeveritarë. Ai akuzohet se ka kërkuar mitmarrje

për legalizimin e një shtëpie, ndërsa shumë e parave që kishte kërkuar i është dhanë atij. Mirëpo,

paraprakisht paratë kanë qenë të shënuara nga policia.

Këto arrestime janë vlerësuar si të “peshqëve të vegjël”, derisa ende nuk ka arrestime për korrupsion

të funksionarëve të lartë, sidomos ato nga ish-qeverisja e kaluar, që dyshohen për veprime kriminale

dhe keqpërdorim të detyrës. (INA)