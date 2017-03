Dybala kërkon largimin nga Juventusi

Paulo Dybala e ka të qartë të ardhmen e tij dhe këtë ja ka komunikuar edhe klubit të tij. Ai kërkon të largohet nga Juventus në verë dhe të nënshkruajë për Barça ose Real Madrid. Ai nuk preferon Premier League, dhe do të preferonte të vijonte aventurën e tij me Zonjën e Vjetër. Ai ka kuptuar se nëse kërkon të rritet si lojtar duhet të shkojë në La Liga. Klubi ka mbajtur disa bisedime me përfaqësuesit e Dybala për të deklaruar se nuk kërkojnë të heqin dorë prej lojtarit. Por problemi te Barcelona është se do të ishte një rezervë luksi e MSN, pra sulmuesi i katërt i ekipit.Gjithsesi Dybala mendon se me ndihmën dhe mbështetjen e idhullit të tij Lionel Messi, ai do të përshtatej mjaft mirë te Barça dhe me kalimin e muajve do të kthehej në një titullar fiks. Juventus është akoma duke negociuar rinovimin dhe do të luftojë për qëndrimin e argjentinasit. Por edhe Real Madrid nuk ka hequr dorë nga lojtari. Florentino Perez ka marrë pëlqimin e lojtarit dhe nuk kërkon ta çojë dëm duke provuar në merkaton e verës një transferim që do të rifreskonte sulmin e Los Blancos./telesport.al